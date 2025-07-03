ua en ru
Чт, 03 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Полтаве снова возросло количество пострадавших из-за атаки

Полтава, Четверг 03 июля 2025 20:46
UA EN RU
В Полтаве снова возросло количество пострадавших из-за атаки Фото: россияне атаковали Полтаву дронами (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Полтаве снова возросло количество пострадавших из-за удара дронов утром 3 июля. За помощью обратились уже почти 60 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Количество раненых в результате обстрела врагом Полтавы возросло до 59 человек

"Сейчас известно о двух погибших, еще 59 человек травмированы", - отметили в полиции.

Атака "Шахедов" на Полтаву

Утром 3 июля российские захватчики атаковали Полтаву ударными беспилотниками. Вражеские дроны ударили по ТЦК в Полтаве. В сети показали видео "прилета" по Полтаве.

Сухопутные войска ВСУ сообщали, что одно из попаданий было в здание Полтавского объединенного городского ТЦК и СП. Другое - вблизи Полтавского областного ТЦК и СП.

Также в городе повреждены дома, магазины, учебные заведения, автомобили.

По данным Сухопутных войск, среди пострадавших также есть двое военных ТЦК и двое воинов ВСУ. Позже также стало известно, что пострадали и двое правоохранителей.

Больше о последствиях удара по Полтаве - узнайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтава Война России против Украины
Новости
Взрыв в Луганске: россияне сообщают о гибели бывшего "мэра"
Взрыв в Луганске: россияне сообщают о гибели бывшего "мэра"
Аналитика
Путин теряет Кавказ. Как Армения и Азербайджан выходят из орбиты Москвы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Путин теряет Кавказ. Как Армения и Азербайджан выходят из орбиты Москвы