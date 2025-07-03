У Полтаві знову зросла кількість постраждалих через атаку

У Полтаві знову зросла кількість постраждалих через удар дронів зранку 3 липня. За допомогою звернулись вже майже 60 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

"Наразі відомо про двох загиблих, ще 59 людей травмовані", - наголосили в поліції.

Атака "Шахедів" на Полтаву

Зранку 3 липня російські загарбники атакували Полтаву ударними безпілотниками. Ворожі дрони вдарили по ТЦК у Полтаві. У мережі показали відео "прильоту" по Полтаві.

Сухопутні війська ЗСУ повідомляли, що одне з влучань було у будівлю Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП. Інше - поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП.

Також у місті пошкоджені будинки, магазини, заклади освіти, автомобілі.

За даними Сухопутних військ, серед постраждалих також є двоє військових ТЦК та двоє воїнів ЗСУ. Пізніше також стало відомо, що постраждали і двоє правоохоронців.

Більше про наслідки удару по Полтаві - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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