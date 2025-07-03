ua en ru
Чт, 03 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Полтаві знову зросла кількість постраждалих через атаку

Полтава, Четвер 03 липня 2025 20:46
UA EN RU
У Полтаві знову зросла кількість постраждалих через атаку Фото: росіяни атакували Полтаву дронами (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Полтаві знову зросла кількість постраждалих через удар дронів зранку 3 липня. За допомогою звернулись вже майже 60 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

Кількість поранених унаслідок обстрілу ворогом Полтави зросла до 59 людей

"Наразі відомо про двох загиблих, ще 59 людей травмовані", - наголосили в поліції.

Атака "Шахедів" на Полтаву

Зранку 3 липня російські загарбники атакували Полтаву ударними безпілотниками. Ворожі дрони вдарили по ТЦК у Полтаві. У мережі показали відео "прильоту" по Полтаві.

Сухопутні війська ЗСУ повідомляли, що одне з влучань було у будівлю Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП. Інше - поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП.

Також у місті пошкоджені будинки, магазини, заклади освіти, автомобілі.

За даними Сухопутних військ, серед постраждалих також є двоє військових ТЦК та двоє воїнів ЗСУ. Пізніше також стало відомо, що постраждали і двоє правоохоронців.

Більше про наслідки удару по Полтаві - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтава Війна Росії проти України
Новини
Вибух у Луганську: росіяни повідомляють про загибель колишнього "мера"
Вибух у Луганську: росіяни повідомляють про загибель колишнього "мера"
Аналітика
Путін втрачає Кавказ. Як Вірменія та Азербайджан виходять з орбіти Москви
Роман Коткореспондент РБК-Україна Путін втрачає Кавказ. Як Вірменія та Азербайджан виходять з орбіти Москви