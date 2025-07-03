В ВСУ сообщили, сколько военных пострадали из-за удара по ТЦК в Полтаве

Из-за вражеского удара дронов по ТЦК в Полтаве 3 июля пострадали военные. Ранения получили военнослужащие ТЦК и СП, а также воины ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя командования Сухопутных войск ВСУ Виталия Саранцева в эфире "Суспільного".

"Из числа военных двое пострадавших и две работницы ВСУ. Есть ли среди погибших военных, сообщим позже. Есть угроза повторных ударов", - сказал Саранцев.

Спикер отметил, что среди пострадавших в результате атаки "Шахедов" - двое военных ТЦК и СП и двое военнослужащих ВСУ. Однако он не сказал, есть ли жертвы среди военных.

Атака "Шахедов" на Полтаву

Утром в четверг, 3 июля, российские оккупанты атаковали Полтаву ударными дронами. Местные власти сообщали о массированной атаке беспилотников на город.

Позже Сухопутные войска ВСУ сообщили о попадании по зданию Полтавского объединенного городского ТЦК и СП, в результате чего возник пожар.

Также произошло другое попадание возле Полтавского областного ТЦК и СП, там произошло возгорание на территории частного дома.

По состоянию на 12:00 известно о двух погибших в Полтаве, более 10 человек - травмированы. Больше о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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