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РФ ударила по частным предприятиям в Кременчуге, есть пострадавшие

16:00 07.11.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Спасатели уже работают на местах вражеских ударов (Getty Images)

7 ноября российские захватчики атаковали дронами Кременчуг в Полтавской области. Под вражеские удары попали частные предприятия.

Об этом заявил глава Полтавской ОВ Виталий Дьякивнич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

Около 14:06 Дьякивнич подтвердил, что российские дроны попали по территории частных предприятий в городе.

В результате вражеской атаки возникли пожары.

"По состоянию на данный момент известно о четырех пострадавших. Информация уточняется", - подчеркнул глава ОВА.

Спустя полчаса он уточнил, что пострадали три мужчины и одна женщина.

"Им оказали медицинскую помощь на месте", - добавил Дьякивнич.

Атаки РФ на Полтавскую область 7 ноября

Около 12:40 в Градижской общине Кременчугского района российский дрон попал по территории частного предприятия. Обошлось без пострадавших.

"Еще один БПЛА упал на открытой местности. Взрывной волной повреждены кровля и оконное остекление частного дома. Сообщений о травмированных в экстренные службы не поступало", - впоследствии сообщил глава ОВА.

Около 15:00 в Семеновской общине Кременчугского района вражеский беспилотник упал на открытой местности, в результате чего загорелась сухая растительность.

Взрывной волной и обломками повреждены шесть частных домовладений. В частности, пострадали крыши, окна и заборы.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших - сообщений о травмированных в экстренные службы не поступало.

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