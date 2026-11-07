РФ ударила по частным предприятиям в Кременчуге, есть пострадавшие

7 ноября российские захватчики атаковали дронами Кременчуг в Полтавской области. Под вражеские удары попали частные предприятия.
Об этом заявил глава Полтавской ОВ Виталий Дьякивнич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
Около 14:06 Дьякивнич подтвердил, что российские дроны попали по территории частных предприятий в городе.
В результате вражеской атаки возникли пожары.
"По состоянию на данный момент известно о четырех пострадавших. Информация уточняется", - подчеркнул глава ОВА.
Спустя полчаса он уточнил, что пострадали три мужчины и одна женщина.
"Им оказали медицинскую помощь на месте", - добавил Дьякивнич.
Около 12:40 в Градижской общине Кременчугского района российский дрон попал по территории частного предприятия. Обошлось без пострадавших.
"Еще один БПЛА упал на открытой местности. Взрывной волной повреждены кровля и оконное остекление частного дома. Сообщений о травмированных в экстренные службы не поступало", - впоследствии сообщил глава ОВА.
Около 15:00 в Семеновской общине Кременчугского района вражеский беспилотник упал на открытой местности, в результате чего загорелась сухая растительность.
Взрывной волной и обломками повреждены шесть частных домовладений. В частности, пострадали крыши, окна и заборы.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших - сообщений о травмированных в экстренные службы не поступало.
Кстати, ранее президентВладимир Зеленский раскрыл новые подробности атаки РФ на Украину 7 ноября.
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