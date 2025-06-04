Дроны атаковали с пяти направлений: как Украина отразила ночной удар врага

В ночь на 4 июня россияне атаковали Украину более 90 дронами с пяти направлений. В Силах ПВО рассказали, сколько уничтожили вражеский беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

По сообщениям, зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 7 локациях.

По состоянию на 9:00 утра противовоздушная оборона Украины уничтожила 61 вражеский БпЛА типа Shahed. Из них 36 сбиты прямым огнем, еще 25 - потеряны или подавлены благодаря средствам РЭБ.

Атаки велись с направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также Чауда во временно оккупированном Крыму.

В ночь на 4 июня российские оккупанты осуществили массированный удар по Украине, применив 95 ударных беспилотников типа Shahed и различные беспилотники-имитации.

Ночная дроновая атака

Напомним, в ночь на 4 июня из-за ночной атаки российскими дронами в Сумской области был поврежден завод по производству биоэтанола, произошел разлив патоки. Предварительно, зафиксировано не менее 12 попаданий беспилотников.

Также взрывы прогремели и в Одессе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.