Дроны атаковали с пяти направлений: как Украина отразила ночной удар врага
В ночь на 4 июня россияне атаковали Украину более 90 дронами с пяти направлений. В Силах ПВО рассказали, сколько уничтожили вражеский беспилотник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.
В ночь на 4 июня российские оккупанты осуществили массированный удар по Украине, применив 95 ударных беспилотников типа Shahed и различные беспилотники-имитации.
Атаки велись с направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также Чауда во временно оккупированном Крыму.
Основными целями врага стали регионы Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областей.
Силы обороны Украины активно противостояли воздушному нападению: авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы обезвредили значительную часть вражеских беспилотников.
По состоянию на 9:00 утра противовоздушная оборона Украины уничтожила 61 вражеский БпЛА типа Shahed. Из них 36 сбиты прямым огнем, еще 25 - потеряны или подавлены благодаря средствам РЭБ.
По сообщениям, зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 7 локациях.
Ночная дроновая атака
Напомним, в ночь на 4 июня из-за ночной атаки российскими дронами в Сумской области был поврежден завод по производству биоэтанола, произошел разлив патоки. Предварительно, зафиксировано не менее 12 попаданий беспилотников.
Также взрывы прогремели и в Одессе.
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