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РФ ударила дроном "Молния" по заправке в Харькове: ранен работник

Среда 04 июня 2025 11:04
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РФ ударила дроном "Молния" по заправке в Харькове: ранен работник Фото: РФ ударила дроном "Молния" по заправке в Харькове (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Сегодня, 4 июня российский ударный дрон ударил по окраине Харькова. По данным, обстрел пришелся на автозаправку в Киевском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

Как сообщает мэр города один работник получил ранения.

"По предварительной информации, ударный БПЛА типа "Молния" ударил по окраине города в Киевском районе. Выясняем детали", - сообщил Терехов.

По его словам, под удар попала заправка на выезде из Харькова в направлении окружной дороги. Несмотря на поражение, масштабного пожара удалось избежать.

"К счастью, обошлось без возгорания. К сожалению, есть один пострадавший работник АЗС получил ранение ноги", - добавил городской голова.

На месте работают спасатели. Правоохранители фиксируют последствия обстрела.

Атака на Харьков

Напомним, вчера мы писали, что на выезде из Харькова, вблизи границы города и области, было зафиксировано попадание вражеского FPV-дрона.

Кроме того, 2 июня, по данным ГСЧС, ночью враг нанес удары дронами по территории почтового терминала в пригороде Харькова. Там произошел масштабный пожар - горели два складских здания и контейнеры на общей площади 3000 кв. м.

Также известно, что один человек погиб, еще один ранен в результате дроновой атаки РФ на гражданское предприятие в Балаклее в Харьковской области.

В то же время, Силы ПВО сообщили, что в ночь на 4 июня российские оккупанты осуществили массированный удар по Украине, применив 95 ударных беспилотников типа Shahed и различные беспилотники-имитации.

Атаки велись с направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также Чауда во временно оккупированном Крыму.

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