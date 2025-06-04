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Россияне атаковали завод по производству биоэтанола в Сумской области (фото)

Украина, Среда 04 июня 2025 09:00
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Россияне атаковали завод по производству биоэтанола в Сумской области (фото) Фото: последствия атаки российских беспилотников в Сумской области (t.me/Sumy_news_ODA)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 4 июня из-за атаки российскими дронами в Сумской области был поврежден завод по производству биоэтанола, произошел разлив патоки. Предварительно, зафиксировано по меньшей мере 12 попаданий беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумской областной военной администрации.

Основной удар пришелся на предприятие по производству биоэтанола в Лебединской громаде. В результате обстрела начался пожар, повреждены цистерны, произошла разгерметизация и разлив патоки.

Также подверглись разрушениям около 10 частных домов. Сейчас специалисты оценивают экологические последствия инцидента. Точный масштаб повреждений уточняется.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Фото: последствия атаки российских беспилотников по Сумской области (t.me/Sumy_news_ODA)

Атака по Украине

Россия продолжает обстрелы мирных городов Украины. В ночь на 4 июня Харьков атаковали "шахедами" и ракетами. Обстрелы продолжались в течение полутора часов. Террористы били ракетами и беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) по жилым домам, предприятиям и не только.

Также взрывы прогремели и в Одессе.

К атакам дронами оккупанты прибегают каждую ночь. Например, в ночь со 2 на 3 июня Украину атаковали более 110 беспилотников с пяти направлений.

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