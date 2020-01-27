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У Полтаві поліцейському оголосили підозру через незаконне затримання підозрюваного

Новини » Надзвичайні події     27.01.2020 - 16:32
У Полтаві поліцейському оголосили підозру через незаконне затримання підозрюваного
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Деякий час затриманий перебував у невизначеному статусі, не маючи можливості реалізовувати свої права

У понеділок, 27 січня, силовики в Полтаві повідомили слідчому Національної поліції про підозру у незаконному затриманні людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

За версією слідства, зазначений слідчий, без рішення слідчого судді, прийняв рішення затримати підозрюваного через чотири доби після можливого вчинення злочину.

"Крім того, оформляючи протокол затримання, слідчий невірно вказав час фактичного затримання особи - різниця склала понад 4 години. Весь цей час фактично затримана особа перебувала у невизначеному статусі, не маючи можливості реалізовувати свої права, передбачені кримінально-процесуальним законодавством і Конституцією України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Одеській області ДБР затримало поліцейських за розбійний напад на пенсіонерів. Поліцейські хотіли викрасти гроші.

Також РБК-Україна писало, що Офіс генпрокурора відкрив справу за підриву терміналу ДАП з бійцями ВСУ в аеропорту Донецька у 2015 році. Це другий зареєстрований факт віроломства з боку бойовиком після Іловайської трагедії.

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