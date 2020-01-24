ДБР затримало поліцейських за розбійний напад на пенсіонерів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліцейські хотіли викрасти гроші

У Одеській області слідчі державного бюро розслідувань (ДБР) затримали поліцейського та екс-поліцейського за розбійний напад на будинок пенсіонерів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 січня 2020 року поліцейський батальйону поліції особливого призначення ГУ Нацполіції в Одеській області та колишній поліцейський Ізолятору тимчасового тримання разом із двома невстановленими особами вчинили розбійний напад на будинок мешканця одного із сіл в Одеській області.

Мета поліцейських була - заволодіти грошовими коштами. Попередньо встановлено, що інформатором злочинної групи виступив діючий правоохоронець.

За результатами проведених невідкладних слідчих та розшукових дій, у ніч з 23 на 24 січня 2020 року правоохоронця та його колишнього колегу затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі планується повідомити затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України, а також звернутися до суду з клопотанням про обрання запобіжних заходів. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Донецькій області двох поліцейських підозрюють у привласненні та незаконній реалізації заарештованих судом речових доказів.

РБК-Україна писало, що в Одесі на розі вулиць Преображенської та Дерибасівської сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі поліцейського.