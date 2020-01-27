ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Полтаве полицейскому объявили подозрение из-за незаконного задержания подозреваемого

Новости » Происшествия     27.01.2020 - 16:32
В Полтаве полицейскому объявили подозрение из-за незаконного задержания подозреваемого
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Некоторое время задержанный находился в неопределенном статусе, не имея возможности реализовывать свои права

В понедельник, 27 января, силовики в Полтаве сообщили следователю Национальной полиции о подозрении в незаконном задержании человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По версии следствия, указанный следователь, без решения следственного судьи, принял решение задержать подозреваемого через четверо суток после возможного совершения преступления.

"Кроме того, оформляя протокол задержания, следователь неверно указал время фактического задержания лица - разница составила более 4 часов. Все это время фактически задержанное лицо находилась в неопределенном статусе, не имея возможности реализовывать свои права, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством и Конституцией Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Одесской области ГБР задержало полицейских за разбойное нападение на пенсионеров. Полицейские хотели похитить деньги.

Также РБК-Украина писало, что Офис генпрокурора открыл дело из-за подрыва терминала ДАП с бойцами ВСУ в аэропорту Донецка в 2015 году. Это второй зарегистрированный факт вероломства со стороны боевиком после Иловайской трагедии.

Офис генпрокурора открыл дело из-за подрыва терминала ДАП с бойцами ВСУ Офис генпрокурора объявил подозрение одному из главарей "ЛНР"
Новости Украины ГПУ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь