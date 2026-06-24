В польском правительстве поддержали решение Зеленского не ехать на конференцию в Гданьске

Спор внутри польской власти

Семоняк комментировал заявление Марчина Пшидача – главы Управления международной политики при Администрации президента Польши. Тот заявил, что отказ Зеленского от участия в конференции "выставляет премьера Туска на посмешище".

Министр резко отреагировал.

"Мне не нравятся эти сообщения Пшидача. Если кто-то является главным дипломатом президента, он должен соблюдать определенные правила. Это ведь не какой-то дворовый пинг-понг", - заявил Семоняк.

Почему отсутствие Зеленского – это плюс

По словам Семоняка, еще месяц назад отсутствие украинского президента на конференции воспринималось бы негативно. Но сейчас ситуация другая.

"Сегодня, как вчера отмечал премьер-министр Дональд Туск, при этих обстоятельствах это правильное решение, способствующее снятию напряжения", - пояснил он.

Министр также отметил, что присутствие Зеленского переключило бы внимание на тему восстановления на исторические споры:

"Приедет премьер-министр Свириденко, глава правительства, очень важное лицо в Украине, и не будет напряжения, связанного с тем, что присутствует президент Зеленский. Контекст УПА и истории доминировал бы на этой конференции, потому что вы, журналисты, при любом случае детально расспрашивали бы Зеленского об этом", - добавил Зеленский.