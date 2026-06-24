В польском правительстве поддержали решение Зеленского не ехать на конференцию в Гданьске

Решение президента Украины Владимира Зеленского не посещать Конференцию по восстановлению Украины в Гданьске назвали правильным в польском правительстве – и это противоречит позиции президентской администрации Польши.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра-координатора по спецслужбам Польши Томаша Семоняка в эфире Polsat News.
Семоняк комментировал заявление Марчина Пшидача – главы Управления международной политики при Администрации президента Польши. Тот заявил, что отказ Зеленского от участия в конференции "выставляет премьера Туска на посмешище".
Министр резко отреагировал.
"Мне не нравятся эти сообщения Пшидача. Если кто-то является главным дипломатом президента, он должен соблюдать определенные правила. Это ведь не какой-то дворовый пинг-понг", - заявил Семоняк.
По словам Семоняка, еще месяц назад отсутствие украинского президента на конференции воспринималось бы негативно. Но сейчас ситуация другая.
"Сегодня, как вчера отмечал премьер-министр Дональд Туск, при этих обстоятельствах это правильное решение, способствующее снятию напряжения", - пояснил он.
Министр также отметил, что присутствие Зеленского переключило бы внимание на тему восстановления на исторические споры:
"Приедет премьер-министр Свириденко, глава правительства, очень важное лицо в Украине, и не будет напряжения, связанного с тем, что присутствует президент Зеленский. Контекст УПА и истории доминировал бы на этой конференции, потому что вы, журналисты, при любом случае детально расспрашивали бы Зеленского об этом", - добавил Зеленский.
Напомним, польские власти крайне резко отреагировали на решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ССО почетное наименование "Героев УПА".
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла . Зеленский сообщил, что отправил орден обратно по почте .
На фоне скандала ряд чиновников, а также бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко объявили, что вернут свои польские награды.
Отдельно встал вопрос участия Зеленского в Конференции по восстановлению Украины URC-2026, которая состоится 25-26 июня в Гданьске.
23 июня стало известно, что украинскую делегацию возглавит премьер Юлия Свириденко, а президент Владимир Зеленский в Польшу не поедет.
Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал это отсутствие "жестом деэскалации напряжения" и признал, что в последнее время между президентами двух стран возникло ненужное эмоциональное напряжение.