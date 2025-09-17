В польском лесу нашли дрон после атаки РФ: что известно

Атака дронов на Польшу

Напомним, россияне атаковали дронами Польшу в ночь на 10 сентября. Тогда же они запустили большое количество беспилотников и ракет по Украине.

Премьер Польши Дональд Туск утверждал, что всего в воздушном пространстве страны обнаружили 19 беспилотников. Для того, чтобы уничтожить цели, в воздух поднимали истребители. В результате этого были обезврежены только четыре беспилотника.

В Люблинском воеводстве во время атаки был частично разрушен частный дом. По данным польских СМИ, по нему попала ракета из F-16, которая была выпущена по российскому беспилотнику.

Стоит заметить, что те дроны, которые не сбили, предположительно, упали после того, как у них закончилось топливо.