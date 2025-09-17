У польському лісі знайшли дрон після атаки РФ: що відомо

Атака дронів на Польщу

Нагадаємо, росіяни атакували дронами Польщу в ніч на 10 вересня. Тоді ж вони запустили велику кількість безпілотників і ракет по Україні.

Прем'єр Польщі Дональд Туск стверджував, що загалом у повітряному просторі країни виявили 19 безпілотників. Для того, щоб знищити цілі, у повітря піднімали винищувачі. У результаті цього було знешкоджено лише чотири безпілотники.

У Люблінському воєводстві під час атаки було частково зруйновано приватний будинок. За даними польських ЗМІ, по ньому влучила ракета з F-16, яку було випущено по російському безпілотнику.

Варто зауважити, що ті дрони, які не збили, імовірно, впали після того, як у них закінчилося паливо.