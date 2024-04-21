На польской границе проблемы с оформлением фур из Украины: что произошло

На украинско-польской границе замедлено движение грузовиков, следующих из Украины в Польшу. С польской стороны из-за сбоя наблюдаются проблемы с оформлением грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины .

Как отметили в Госпогранслужбе, движение легковых автомобилей и автобусов, несмотря на сбой, будет осуществляться установленным порядком.

"Произошел сбой системы таможенной службы Польши. В связи с этим оформление транспорта, перемещающего груз в Польшу, в таможенном отношении не будет осуществляться. Ориентировочно ритмичный пропуск грузовиков будет возобновлен в 08:00 22 апреля ", - рассказали украинские пограничники.

Ситуация на границе Украины с Польшей

Напомним, еще с минувшей осени на границе Украины с Польшей существуют проблемы с пропуском грузовиков. Они связаны с протестами польских фермеров, недовольных ввозом украинских товаров в страну, в частности агропродукции.

В конце марта Украина и Польша провели несколько раундов переговоров, в частности, с привлечением представителей протестующих, но проблема так и не была решена.

Вчера польские протестующие разблокировали пункты пропуска "Шегини-Медика" и "Краковец-Корчева". Но там в очередях до сих пор находятся не менее 1700 украинских грузовиков.

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