В очередях более тысячи грузовиков: какая ситуация на границе с Польшей

Польские фермеры продолжают блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. Только на двух пунктах стоят в очередях более 1700 грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Когда разблокировали эти направления ("Шегини" и "Краковец", - ред.), мы начали снова отмечать интенсивность движения, как на выезд из Польши, так и в сторону Польши. Напомним, что эти направления они ранее разблокированы, но в течение последних двух дней польские фермеры снова возобновили свою блокировку этих направлений", - сказал спикер.

Он отметил, что в пунктах пропуска "Шегини-Медика" и "Краковец-Корчева" в очередях стоят более 1700 грузовиков.

"Интенсивность движения здесь на данный момент отмечается в соответствии с пропускной способностью каждого из этих пунктов пропуска. Надеемся, что так это и будет продолжаться в дальнейшем", - отметил Демченко.