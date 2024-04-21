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В очередях более тысячи грузовиков: какая ситуация на границе с Польшей

Польша, Воскресенье 21 апреля 2024 09:00
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В очередях более тысячи грузовиков: какая ситуация на границе с Польшей Фото: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталья Юрченко

Польские фермеры продолжают блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. Только на двух пунктах стоят в очередях более 1700 грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Когда разблокировали эти направления ("Шегини" и "Краковец", - ред.), мы начали снова отмечать интенсивность движения, как на выезд из Польши, так и в сторону Польши. Напомним, что эти направления они ранее разблокированы, но в течение последних двух дней польские фермеры снова возобновили свою блокировку этих направлений", - сказал спикер.

Он отметил, что в пунктах пропуска "Шегини-Медика" и "Краковец-Корчева" в очередях стоят более 1700 грузовиков.

"Интенсивность движения здесь на данный момент отмечается в соответствии с пропускной способностью каждого из этих пунктов пропуска. Надеемся, что так это и будет продолжаться в дальнейшем", - отметил Демченко.

Блокада границы

С конца прошлого года в Польше блокируется движение грузовиков на границе с Украиной. В январе ситуацию удалось временно стабилизировать, но в феврале польские фермеры возобновили протесты и блокаду границы.

Недавно Украина вместе с Польшей и ЕС провела переговоры по решению зернового вопроса.

20 апреля, стало известно, что польские фермеры разблокировали два контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной.

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