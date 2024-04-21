ua en ru
Нд, 21 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На польському кордоні проблеми з оформленням фур з України: що сталося

Польща, Неділя 21 квітня 2024 20:08
UA EN RU
На польському кордоні проблеми з оформленням фур з України: що сталося Фото: оформлення фур ускладнено на польському кордоні (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

На українсько-польському кордоні сповільнено рух вантажівок, які прямують з України в Польщу. З польської сторони через збій спостерігаються проблеми з оформленням вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Стався збій системи митної служби Польщі. У зв'язку з цим оформлення транспорту, що переміщує вантаж до Польщі, в митному відношенні не здійснюватиметься. Орієнтовно ритмічний пропуск ваговозів буде відновлено о 08:00 22 квітня", - розповіли українські прикордонники.

Як зазначили в Держприкордонслужбі, рух легкових автомобілів та автобусів, попри збій, здійснюватиметься встановленим порядком.

Ситуація на кордоні України з Польщею

Нагадаємо, ще з минулої осені на кордоні України з Польщею існують проблеми з пропуском вантажівок. Вони пов'язані з протестами польських фермерів, які незадоволені ввезенням українських товарів в країну, зокрема агропродукції.

Наприкінці березня Україна та Польща провели кілька раундів переговорів, зокрема з залученням представників протестувальників, але проблема так і не була вирішена.

Вчора польські протестувальники розблокували пункти пропуску "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова". Але там у чергах досі перебувають щонайменше 1700 українських вантажівок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща ДПСУ
NEWS
Росія хоче до 9 травня захопити Часів Яр, а в червні почати контрнаступ, - Зеленський
Росія хоче до 9 травня захопити Часів Яр, а в червні почати контрнаступ, - Зеленський
DAILY
Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил