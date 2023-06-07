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На польской границе в одном из пунктов заблокировано движение грузовиков

Фото: КПП "Шегини" на границе с Польшей не принимает грузовики (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

На границе с Польшей в среду, 7 июня, заблокирован один из пунктов пропуска для грузовиков, следующих на выезд из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

Польские фермеры устроили протест перед пунктом пропуска "Медика", тем самым заблокировав въезд в Польшу грузовых автомобилей.

Пограничники предупреждают, что грузовики не смогут выехать из Украины через пункт пропуска "Шегини". Это не касается легковых автомобилей и автобусов. Они могут свободно пересекать границу.

"Мы сообщим о возобновлении пропускных операций, а пока просим выбирать другие пути в Польшу", - отмечают пограничники.

Протесты в Польше

Напомним, ранее фермеры в Польше вышли на митинги из-за экспорта украинского зерна. По договоренности продукция из Украины должна была проходить транзитом в другие страны ЕС. Однако оказалось, что зерно и другие продукты оседали в Польше и продавались по заниженным ценам.

Чтобы урегулировать ситуацию, Еврокомиссия 2 мая запретила импорт четырех украинских агропродуктов в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсе и семенах подсолнечника.

Ограничения действовали до 5 июня, однако недавно Европейская комиссия продлила запрет до 15 сентября.

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Граница с УкраинойПольшапограничная служба