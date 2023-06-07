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На польському кордоні в одному з пунктів заблоковано рух вантажівок

Фото: КПП "Шегині" на кордоні з Польщею не приймає вантажівки (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

На кордоні з Польщею у середу, 7 червня, заблокований один з пунктів пропуску для вантажівок, які прямують на виїзд з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.

Польські фермери влаштували протест перед пунктом пропуску "Медика", тим самим заблокувавши в'їзд до Польщі вантажних авто.

Прикордонники попереджають, що вантажівки не зможуть виїхати з України через пункт пропуску "Шегині". Це не стосується легковиків та автобусів. Вони можуть вільно перетинати кордон.

"Ми повідомимо про відновлення пропускних операцій, а поки просимо обирати інші шляхи до Польщі", - зазначають прикордонники.

Протести у Польщі

Нагадаємо, раніше фермери у Польщі вийшли на мітинги через експорт українського зерна. За домовленістю продукція з України повинна була проходити транзитом до інших країн ЄС. Проте виявилося, що зерно та інші продукти осідали у Польщі і продавалися за заниженими цінами.

Щоб урегулювати ситуацію, Єврокомісія 2 травня заборонила імпорт чотирьох українських агропродуктів до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Йдеться про пшеницю, кукурудзу, ріпак та насіння соняшника.

Обмеження діяли до 5 червня, проте нещодавно Європейська комісія продовжила заборону до 15 вересня.

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