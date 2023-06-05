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Еврокомиссия продлила до сентября запрет на импорт зерна из Украины

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Понедельник 05 июня 2023 21:46
Еврокомиссия продлила до сентября запрет на импорт зерна из Украины Фото: Еврокомиссия продлила до сентября запрет на импорт зерна из Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Еврокомиссия продлила запрет на импорт украинского зерна в пять стран ЕС до 15 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Европейской комиссии.

"Все еще необходимо, чтобы такие продукты, как пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник из Украины, конкурирующие за одни и те же пространства для хранения, импортировались для потребления или переработки на территорию Евросоюза во все страны за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии", - говорится в документе.

Отмечается, что решение вступает в силу с момента публикации и будет действовать до 15 сентября.

Еврокомиссия также рассчитывает к осени улучшение рыночной ситуации со снабжением зерна из Украины.

Запрет на импорт из Украины

Европейский Союз 2 мая ввел ограничения на импорт украинского продовольствия, чтобы снять чрезмерное предложение зерна в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Эти страны жаловались, что дешевле украинское зерно делает внутреннее производство невыгодным.

В связи с этим Еврокомиссия выделила 100 млн евро в поддержку фермеров ЕС. Решение направлено на то, чтобы разрядить обстановку вокруг украинского зерна.

Сегодня стало известно, что Европейская комиссия планирует продлить запрет на импорт продовольствия из Украины в пять стран ЕС до 15 сентября.

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