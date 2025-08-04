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Польский значительно подорожал к гривне

Украина, Понедельник 04 августа 2025 15:59
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Польский значительно подорожал к гривне Фото: курс злотого вырос на 16 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал после снижения несколько дней подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 5 августа 2025 года установлен на таком уровне: 11,3044 гривен за 1 злотый (+0,1619 грн).
Польский значительно подорожал к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,15 гривен и продают по 11,45 гривен. Курс вырос на 15 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта резко подорожала.

Официальный курс на 5 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,7901 гривен за 1 доллар (+0,0257 грн).

Официальный курс евро составит 48,3470 гривен за 1 евро (+0,7022 грн).

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