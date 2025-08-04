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Польський значно подорожчав до гривні

Україна, Понеділок 04 серпня 2025 15:59
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Польський значно подорожчав до гривні Фото: курс злотого зріс на 16 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав після зниження кілька днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 5 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3044 гривень за 1 злотий (+0,1619 грн).
Польський значно подорожчав до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,15 гривень і продають по 11,45 гривень. Курс зріс на 15 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта різко подорожчала.

Офіційний курс на 5 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7901 гривень за 1 долар (+0,0257 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,3470 гривень за 1 євро (+0,7022 грн).

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