НБУ немного поднял курс доллара и резко повысил курс евро

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 5 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,7901 гривен за 1 доллар (+0,0257 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,3470 гривен за 1 евро (+0,7022 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 4 копейки до 41,76-41,79 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,95 гривен, курс евро вырос на 45 копеек до 48,65 гривен.