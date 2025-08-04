НБУ немного поднял курс доллара и резко повысил курс евро
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта резко подорожала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 5 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,7901 гривен за 1 доллар (+0,0257 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 48,3470 гривен за 1 евро (+0,7022 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 4 копейки до 41,76-41,79 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,95 гривен, курс евро вырос на 45 копеек до 48,65 гривен.
Укрепления гривны не будет
Как заявили в НБУ, ускорить снижение инфляции можно было бы за счет укрепления гривны через интервенции НБУ. Но такой шаг является рискованным: он может быстро исчерпать резервы и привести к обратной девальвации, которая снова подтолкнет цены вверх.
В НБУ отмечают, что валютная политика должна оставаться предсказуемой. Интервенции должны сглаживать чрезмерные колебания, но не заменять рыночное ценообразование в условиях управляемой гибкости курса.