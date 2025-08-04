ua en ru
Пн, 04 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

НБУ немного поднял курс доллара и резко повысил курс евро

Украина, Понедельник 04 августа 2025 15:46
UA EN RU
НБУ немного поднял курс доллара и резко повысил курс евро Фото: курс доллара вырос на 3 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта резко подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 5 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,7901 гривен за 1 доллар (+0,0257 грн).
НБУ немного поднял курс доллара и резко повысил курс евро

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,3470 гривен за 1 евро (+0,7022 грн).
НБУ немного поднял курс доллара и резко повысил курс евро

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 4 копейки до 41,76-41,79 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
НБУ немного поднял курс доллара и резко повысил курс евро

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,95 гривен, курс евро вырос на 45 копеек до 48,65 гривен.

Укрепления гривны не будет

Как заявили в НБУ, ускорить снижение инфляции можно было бы за счет укрепления гривны через интервенции НБУ. Но такой шаг является рискованным: он может быстро исчерпать резервы и привести к обратной девальвации, которая снова подтолкнет цены вверх.

В НБУ отмечают, что валютная политика должна оставаться предсказуемой. Интервенции должны сглаживать чрезмерные колебания, но не заменять рыночное ценообразование в условиях управляемой гибкости курса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс евро
Новости
Трамп перебросил атомные субмарины ближе к России: что об этом известно
Трамп перебросил атомные субмарины ближе к России: что об этом известно
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому