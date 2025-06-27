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Польский злотый вырос до нового рекорда к гривне

Украина, Пятница 27 июня 2025 16:01
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Польский злотый вырос до нового рекорда к гривне Фото: курс злотого вырос на 5 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал до исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 30 июня 2025 года установлен на таком уровне: 11,5091 гривен за 1 злотый (-0,0197 грн).

Предыдущий максимум был зафиксирован 27 июня - 11,4538.
Польский злотый вырос до нового рекорда к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,30 гривен и продают по 11,60 гривен. Курс вырос на 10 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Курс евро снова обновил исторический максимум.

Официальный курс на 30 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,6409 гривен за 1 доллар (+0,0557 грн).

Официальный курс евро составит 48,7823 гривен за 1 евро (+0,1443 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован 27 июня - 48,6380.

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