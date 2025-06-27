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Доллар подорожал, евро снова обновил исторический максимум

Украина, Пятница 27 июня 2025 15:55
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Доллар подорожал, евро снова обновил исторический максимум Фото: курс доллара вырос на 6 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Курс евро снова обновил исторический максимум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 30 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,6409 гривен за 1 доллар (+0,0557 грн).
Доллар подорожал, евро снова обновил исторический максимум

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,7823 гривен за 1 евро (+0,1443 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован 27 июня - 48,6380.
Доллар подорожал, евро снова обновил исторический максимум

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 15 копеек до 41,71-41,76 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Доллар подорожал, евро снова обновил исторический максимум

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,75 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 49,05 гривен.

Курс доллара и евро

НБУ держал стабильным курс доллара в течение первой половины июня около 41,50 гривен. Затем курс начал расти и достиг локального максимума - 41,87 грн/доллар на 24 июня. В конце месяца курс немного снизился. За месяц курс вырос на 12 копеек. Однако фактически курс находится на уровне конца июля прошлого года.

Евро активно дорожал на международном рынке и вырос до максимума с 2021 года - 1,17 доллара. Соответственно в Украине за месяц курс евро вырос почти на 2 гривны на с 46,80 до 48,78 гривен.

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