Доллар подорожал, евро снова обновил исторический максимум

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Курс евро снова обновил исторический максимум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 30 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,6409 гривен за 1 доллар (+0,0557 грн).

bank.gov.ua Официальный курс евро составит 48,7823 гривен за 1 евро (+0,1443 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован 27 июня - 48,6380.

bank.gov.ua На межбанке сегодня курс вырос на 15 копеек до 41,71-41,76 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,75 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 49,05 гривен.