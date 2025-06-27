Польський злотий зріс до нового рекорду до гривні

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав до історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 30 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,5091 гривень за 1 злотий (-0,0197 грн).

Попередній максимум було зафіксовано 27 червня - 11,4538.



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На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,30 гривень і продають по 11,60 гривень. Курс зріс на 10 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.