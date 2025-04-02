Польский злотый снова подорожал к гривне
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал после снижения накануне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 3 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 10,6829 гривен за 1 злотый (+0,0291 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,65 гривен и продают по 10,80 гривен. Курс в покупке упал на 5 копеек.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет шестой день подряд.
Официальный курс на 3 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,3162 гривен за 1 доллар (-0,0568 грн).
Официальный курс евро составит 44,6339 гривен за 1 евро (+0,0255 грн).