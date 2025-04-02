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Польский злотый снова подорожал к гривне

Украина, Среда 02 апреля 2025 15:44
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Польский злотый снова подорожал к гривне Фото: курс злотого вырос на 3 копейки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал после снижения накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 3 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 10,6829 гривен за 1 злотый (+0,0291 грн).
Польский злотый снова подорожал к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,65 гривен и продают по 10,80 гривен. Курс в покупке упал на 5 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет шестой день подряд.

Официальный курс на 3 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,3162 гривен за 1 доллар (-0,0568 грн).

Официальный курс евро составит 44,6339 гривен за 1 евро (+0,0255 грн).

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