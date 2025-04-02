Польський злотий знову подорожчав до гривні

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав після зниження напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 3 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,6829 гривень за 1 злотий (+0,0291 грн).



bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,65 гривень і продають по 10,80 гривень. Курс купівлі впав на 5 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає шостий день поспіль.

Офіційний курс на 3 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3162 гривень за 1 долар (-0,0568 грн).

Офіційний курс євро становитиме 44,6339 гривень за 1 євро (+0,0255 грн).