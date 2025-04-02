ua en ru
Ср, 02 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Польський злотий знову подорожчав до гривні

Україна, Середа 02 квітня 2025 15:44
UA EN RU
Польський злотий знову подорожчав до гривні Фото: курс злотого зріс на 3 копійки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав після зниження напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 3 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,6829 гривень за 1 злотий (+0,0291 грн).
Польський злотий знову подорожчав до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,65 гривень і продають по 10,80 гривень. Курс купівлі впав на 5 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає шостий день поспіль.

Офіційний курс на 3 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3162 гривень за 1 долар (-0,0568 грн).

Офіційний курс євро становитиме 44,6339 гривень за 1 євро (+0,0255 грн).

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Польща
NEWS
Чи є перемир'я? Що говорять про припинення вогню у Трампа, Зеленського та Путіна
Чи є перемир'я? Що говорять про припинення вогню у Трампа, Зеленського та Путіна
DAILY
Кястутіс Будріс, МЗС Литви: Поки Путін при владі, РФ хотітиме підкорити сусідні країни
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Кястутіс Будріс, МЗС Литви: Поки Путін при владі, РФ хотітиме підкорити сусідні країни