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НБУ снижает курс доллара шестой день подряд

Украина, Среда 02 апреля 2025 15:31
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НБУ снижает курс доллара шестой день подряд Фото: курс доллара упал на 6 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет шестой день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 3 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,3162 гривен за 1 доллар (-0,0568 грн).
НБУ снижает курс доллара шестой день подряд

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 44,6339 гривен за 1 евро (+0,0255 грн).
НБУ снижает курс доллара шестой день подряд

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс не изменился - 41,32-41,35 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
НБУ снижает курс доллара шестой день подряд

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,50 гривен.

Ситуация на рынке

Согласно данным НБУ, структурный дефицит валюты сократился в марте. НБУ продал на межбанковском валютном рынке 2,608 млрд долларов, что на 14,8% меньше, чем в феврале.

НБУ сокращает продажи третий месяц подряд, а с начала года НБУ продал на межбанке 9,416 млрд долларов.

По прогнозу МВФ, внешнее финансирование составит 39,8 млрд долларов в этом году, что перекроет расходы на валютном рынке.

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