НБУ повысил курс доллара, евро продолжает дешеветь
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта снова подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 4 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,7644 гривен за 1 доллар (+0,0512 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 47,6448 гривен за 1 евро (-0,1043 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс вырос на 10 копеек до 41,80-41,83 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,90 гривен, курс евро упал до 48,20 гривен.
Евро вместо доллара
По данным НБУ, недоверие украинцев к американской валюте привело к смене приоритетов.
Чистый спрос на наличный доллар во II квартале 2025 года снизился до 0,1 млрд долларов с 1,9 млрд долларов в предыдущем квартале. Спрос на наличный евро, наоборот, уменьшился незначительно.