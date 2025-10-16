Польский злотый подорожал к гривне
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал вслед за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 17 октября 2025 года установлен на таком уровне: 11,4124 гривен за 1 злотый (+0,0120 грн).
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,25 гривен и продают по 11,55 гривен. Курс не изменился.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после шести дней роста.
Официальный курс на 17 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,6358 гривен за 1 доллар (+0,0093 грн).
Официальный курс евро составит 48,5224 гривен за 1 евро (+0,2947 грн).