Главная » Бизнес » Финансы

Польский злотый подорожал к гривне

Украина, Четверг 16 октября 2025 15:59
Польский злотый подорожал к гривне Фото: курс злотого вырос на 1 копейку (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал вслед за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 17 октября 2025 года установлен на таком уровне: 11,4124 гривен за 1 злотый (+0,0120 грн).
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,25 гривен и продают по 11,55 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после шести дней роста.

Официальный курс на 17 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,6358 гривен за 1 доллар (+0,0093 грн).

Официальный курс евро составит 48,5224 гривен за 1 евро (+0,2947 грн).

