Польський злотий подорожчав до гривні
Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав слідом за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 17 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,4124 гривень за 1 злотий (+0,0120 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,25 гривень і продають по 11,55 гривень. Курс не змінився.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після шести днів зростання.
Офіційний курс на 17 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6358 гривень за 1 долар (+0,0093 грн).
Офіційний курс євро складе 48,5224 гривень за 1 євро (+0,2947 грн).