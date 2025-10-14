Польский злотый подорожал к гривне
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал вслед за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 15 октября 2025 года установлен на таком уровне: 11,3197 гривен за 1 злотый (+0,0252 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,20 гривен и продают по 11,50 гривен. Курс не изменился.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал до максимума с начала августа.
Официальный курс на 15 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,7514 гривен за 1 доллар (+0,1412 грн).
Выше был курс только 5 августа - 41,7901.
Официальный курс евро составит 48,2354 гривен за 1 евро (+0,1007 грн).