Главная » Бизнес » Финансы

Польский злотый подорожал к гривне

Украина, Вторник 14 октября 2025 15:59
UA EN RU
Польский злотый подорожал к гривне Фото: курс злотого вырос на 3 копейки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал вслед за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 15 октября 2025 года установлен на таком уровне: 11,3197 гривен за 1 злотый (+0,0252 грн).
Польский злотый подорожал к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,20 гривен и продают по 11,50 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал до максимума с начала августа.

Официальный курс на 15 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,7514 гривен за 1 доллар (+0,1412 грн).

Выше был курс только 5 августа - 41,7901.

Официальный курс евро составит 48,2354 гривен за 1 евро (+0,1007 грн).

