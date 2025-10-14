Польський злотий подорожчав до гривні
Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав слідом за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 15 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3197 гривень за 1 злотий (+0,0252 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,20 гривень і продають по 11,50 гривень. Курс не змінився.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України(НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав до максимуму з початку серпня.
Офіційний курс на 15 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7514 гривень за 1 долар (+0,1412 грн).
Вищим був курс тільки 5 серпня - 41,7901.
Офіційний курс євро становитиме 48,2354 гривень за 1 євро (+0,1007 грн).