Курс доллара вырос до максимума с начала августа

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал до максимума с начала августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 15 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,7514 гривен за 1 доллар (+0,1412 грн).

Выше был курс только 5 августа - 41,7901.



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,2354 гривен за 1 евро (+0,1007 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 18 копеек до 41,79-41,82 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке доллар вырос до 41,90 гривен, евро упал до 48,65 гривен.