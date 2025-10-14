ua en ru
Курс доллара вырос до максимума с начала августа

Украина, Вторник 14 октября 2025 15:30
Курс доллара вырос до максимума с начала августа Фото: курс доллара вырос на 14 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал до максимума с начала августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 15 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,7514 гривен за 1 доллар (+0,1412 грн).

Выше был курс только 5 августа - 41,7901.
Курс доллара вырос до максимума с начала августа
bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,2354 гривен за 1 евро (+0,1007 грн).
Курс доллара вырос до максимума с начала августа

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 18 копеек до 41,79-41,82 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Курс доллара вырос до максимума с начала августа

udinform.com

На наличном рынке доллар вырос до 41,90 гривен, евро упал до 48,65 гривен.

Прогноз курса

Как отмечают аналитики инвесткомпании ICU, НБУ может снова укрепить гривну, чтобы потом постепенно ослаблять ее, и такими колебаниями двигаться к курсу выше 42 грн/доллар в конце года.

