Курс доллара вырос до максимума с начала августа
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал до максимума с начала августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 15 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,7514 гривен за 1 доллар (+0,1412 грн).
Выше был курс только 5 августа - 41,7901.
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 48,2354 гривен за 1 евро (+0,1007 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс вырос на 18 копеек до 41,79-41,82 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке доллар вырос до 41,90 гривен, евро упал до 48,65 гривен.
Прогноз курса
Как отмечают аналитики инвесткомпании ICU, НБУ может снова укрепить гривну, чтобы потом постепенно ослаблять ее, и такими колебаниями двигаться к курсу выше 42 грн/доллар в конце года.