Польский злотый подорожал к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал после снижения два дня подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 9 июля 2025 года установлен на таком уровне: 11,5584 гривен за 1 злотый (+0,0160 грн).



bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,40 гривен и продают по 11,70 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.