Польський злотий подорожчав до гривні

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав після зниження два дні поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 9 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,5584 гривень за 1 злотий (+0,0160 грн).



bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,40 гривень і продають по 11,70 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.