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НБУ повысил официальные курсы доллара и евро

Украина, Вторник 08 июля 2025 15:57
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НБУ повысил официальные курсы доллара и евро Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта стоит дороже 49 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 9 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8462 гривен за 1 доллар (+0,0487 грн).
НБУ повысил официальные курсы доллара и евро

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 49,0563 гривен за 1 евро (+0,0278 грн).
НБУ повысил официальные курсы доллара и евро

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 11 копеек до 41,76-41,79 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
НБУ повысил официальные курсы доллара и евро

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 42,05 гривен, курс евро не изменился до 49,50 гривен.

Спрос на евро

По данным НБУ, начиная с апреля 2025 года украинцы начали покупать больше наличных евро. Доллар остается главной валютой, но постепенно теряет позиции.

В июне украинцы купили долларов на 1,158 млрд долларов и продали 1,115 млрд долларов.

Доля евро уже достигла половины от этого объема - граждане купили на 577 млн долларов и продали на 301 млн долларов в эквиваленте.

Чистая покупка долларов составила в июне 44 млн долларов, тогда как евро - 276 млн в долларовом эквиваленте.

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