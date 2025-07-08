НБУ повысил официальные курсы доллара и евро
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта стоит дороже 49 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 9 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8462 гривен за 1 доллар (+0,0487 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 49,0563 гривен за 1 евро (+0,0278 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 11 копеек до 41,76-41,79 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 42,05 гривен, курс евро не изменился до 49,50 гривен.
Спрос на евро
По данным НБУ, начиная с апреля 2025 года украинцы начали покупать больше наличных евро. Доллар остается главной валютой, но постепенно теряет позиции.
В июне украинцы купили долларов на 1,158 млрд долларов и продали 1,115 млрд долларов.
Доля евро уже достигла половины от этого объема - граждане купили на 577 млн долларов и продали на 301 млн долларов в эквиваленте.
Чистая покупка долларов составила в июне 44 млн долларов, тогда как евро - 276 млн в долларовом эквиваленте.
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