Польский злотый подорожал к гривне
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал после снижения накануне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 4 июля 2025 года установлен на таком уровне: 11,5733 гривен за 1 злотый (+0,0129 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,40 гривен и продают по 11,70 гривен. Курс не изменился.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро немного подорожал, но пока ниже исторического максимума.
Официальный курс на 4 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7239 гривен за 1 доллар (-0,0877 грн).
Официальный курс евро составит 49,1758 гривен за 1 евро (+0,0430 грн).
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