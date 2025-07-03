Польський злотий подорожчав до гривні
Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий подорожчав після зниження напередодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 4 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,5733 гривень за 1 злотий (+0,0129 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,40 гривень і продають по 11,70 гривень. Курс не змінився.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Курс євро трохи подорожчав, але поки що нижче історичного максимуму.
Офіційний курс на 4 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7239 гривень за 1 долар (-0,0877 грн).
Офіційний курс євро становитиме 49,1758 гривень за 1 євро (+0,0430 грн).
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