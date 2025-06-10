Польский злотый подорожал к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый дорожает вслед за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 11 июня 2025 года установлен на таком уровне: 11,1678 гривен за 1 злотый (+0,0749 грн). Курс близок к историческому максимуму 22 апреля - 11,1734.

bank.gov.ua На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 11,00 гривен и продают по 11,25 гривен. Курс вырос на 5 копеек. НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.