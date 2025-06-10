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Польский злотый подорожал к гривне

Украина, Вторник 10 июня 2025 15:48
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Польский злотый подорожал к гривне Фото: курс злотого вырос на 7 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый дорожает вслед за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 11 июня 2025 года установлен на таком уровне: 11,1678 гривен за 1 злотый (+0,0749 грн).

Курс близок к историческому максимуму 22 апреля - 11,1734.
Польский злотый подорожал к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 11,00 гривен и продают по 11,25 гривен. Курс вырос на 5 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 11 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,5566 гривен за 1 доллар (+0,0647 грн).

Официальный курс евро составит 47,5033 гривен за 1 евро (+0,1320 грн).

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