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Польський злотий подорожчав до гривні

Україна, Вівторок 10 червня 2025 15:48
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Польський злотий подорожчав до гривні Фото: курс злотого зріс на 7 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий дорожчає слідом за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 11 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,1678 гривень за 1 злотий (+0,0749 грн).

Курс близький до історичного максимуму 22 квітня - 11,1734.
Польський злотий подорожчав до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 11,00 гривень і продають по 11,25 гривень. Курс зріс на 5 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 11 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5566 гривень за 1 долар (+0,0647 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,5033 гривень за 1 євро (+0,1320 грн).

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