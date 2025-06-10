Доллар и евро подорожали: НБУ установил курсы на 11 июня

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 11 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,5566 гривен за 1 доллар (+0,0647 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,5033 гривен за 1 евро (+0,1320 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс снизился на 2 копейки до 41,52-41,55 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,70 гривен.