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Доллар и евро подорожали: НБУ установил курсы на 11 июня

Украина, Вторник 10 июня 2025 15:31
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Доллар и евро подорожали: НБУ установил курсы на 11 июня Фото: курс доллара вырос на 6 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 11 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,5566 гривен за 1 доллар (+0,0647 грн).
Доллар и евро подорожали: НБУ установил курсы на 11 июня

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,5033 гривен за 1 евро (+0,1320 грн).
Доллар и евро подорожали: НБУ установил курсы на 11 июня

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс снизился на 2 копейки до 41,52-41,55 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Доллар и евро подорожали: НБУ установил курсы на 11 июня

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,70 гривен.

Прогноз курса

Как отмечают аналитики инвесткомпании ICU, Национальный банк остается основным продавцом валюты на рынке и все дальше откладывает ослабление курса гривны.

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