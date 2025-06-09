Польский злотый подорожал к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый дорожает вслед за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,90 гривен и продают по 11,20 гривен. Курс не изменился.

Официальный курс на 10 июня 2025 года установлен на таком уровне: 11,0929 гривен за 1 злотый (+0,0686 грн).

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения в течение трех дней подряд.

Официальный курс на 10 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,4919 гривен за 1 доллар (+0,0901 грн).

Официальный курс евро составит 47,3713 гривен за 1 евро (+0,0987 грн).

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