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Польский злотый подорожал к гривне

Украина, Понедельник 09 июня 2025 15:49
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Польский злотый подорожал к гривне Фото: курс злотого вырос на 7 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый дорожает вслед за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 10 июня 2025 года установлен на таком уровне: 11,0929 гривен за 1 злотый (+0,0686 грн).
Польский злотый подорожал к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,90 гривен и продают по 11,20 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения в течение трех дней подряд.

Официальный курс на 10 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,4919 гривен за 1 доллар (+0,0901 грн).

Официальный курс евро составит 47,3713 гривен за 1 евро (+0,0987 грн).

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