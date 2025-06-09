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Польський злотий подорожчав до гривні

Україна, Понеділок 09 червня 2025 15:49
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Польський злотий подорожчав до гривні Фото: курс злотого зріс на 7 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий дорожчає слідом за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 10 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,0929 гривень за 1 злотий (+0,0686 грн).
Польський злотий подорожчав до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,90 гривень і продають по 11,20 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження протягом трьох днів поспіль.

Офіційний курс на 10 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4919 гривень за 1 долар (+0,0901 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,3713 гривень за 1 євро (+0,0987 грн).

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