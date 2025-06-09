Польський злотий подорожчав до гривні

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий дорожчає слідом за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 10 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,0929 гривень за 1 злотий (+0,0686 грн).

bank.gov.ua На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,90 гривень і продають по 11,20 гривень. Курс не змінився.