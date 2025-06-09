Доллар подорожал после минимума за 1,5 месяца

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения в течение трех дней подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 10 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,4919 гривен за 1 доллар (+0,0901 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,3713 гривен за 1 евро (+0,0987 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 15 копеек до 41,54-41,57 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,60 гривен.