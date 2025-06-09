Доллар подорожал после минимума за 1,5 месяца
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения в течение трех дней подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 10 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,4919 гривен за 1 доллар (+0,0901 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 47,3713 гривен за 1 евро (+0,0987 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс вырос на 15 копеек до 41,54-41,57 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,60 гривен.
Прогноз курса
Как заявила директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, на этой неделе ожидается "относительно стабильный курс с небольшими колебаниями, но без резких изменений".
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