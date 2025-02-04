Польский злотый подорожал по отношению к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. На наличном рынке курс не изменился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 5 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 10,2187 гривен за 1 злотый (+0,0854 грн).



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На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,20 гривен и продают по 10,40 гривен. Курс продажи не изменился.

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста накануне.

Официальный курс на 5 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7558 гривен за 1 доллар (+0,0645 грн).

Официальный курс евро составит 43,117 гривен за 1 евро (+0,2543 грн).