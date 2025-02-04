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Польський злотий подорожчав до гривні

Україна, Вівторок 04 лютого 2025 15:44
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Польський злотий подорожчав до гривні Фото: курс злотого зріс на 7 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. На готівковому ринку курс не змінився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 5 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 10,2187 гривень за 1 злотий (+0,0854 грн).
Польський злотий подорожчав до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,20 гривень і продають по 10,40 гривень. Курс продажу не змінився.

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання напередодні.

Офіційний курс на 5 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7558 гривень за 1 долар (+0,0645 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,117 гривень за 1 євро (+0,2543 грн).

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