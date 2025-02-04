НБУ снова снизил курс доллара

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 5 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7558 гривен за 1 доллар (+0,0645 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,117 гривен за 1 евро (+0,2543 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 5 копеек до 41,71-41,75 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,90 гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина, доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников, рост курса доллара продолжится в 2025 году. "Девальвация гривны - это процесс, который идет, и обратного пути я не вижу", - сказал он.

Плотников считает, что покупать доллар по 42 гривны можно. "Можно, но в принципе те, кто должен был покупать, они купили по 38 или по 29, у кого была свободная гривна. Если у кого-то она есть, пусть покупает, но не так уж и много этой свободной гривны", - добавил он.