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Польский злотый подешевел к гривне после максимума

Украина, Пятница 13 июня 2025 15:50
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Польский злотый подешевел к гривне после максимума Фото: курс злотого упал на 11 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел вслед за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 16 июня 2025 года установлен на таком уровне: 11,1581 гривен за 1 злотый (-0,1109 грн).
Польский злотый подешевел к гривне после максимума

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,95 гривен и продают по 11,25 гривен. Курс упал на 5 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро упал после исторического максимума.

Официальный курс на 16 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,4466 гривен за 1 доллар (-0,0414 грн).

Официальный курс евро составит 47,6926 гривен за 1 евро (-0,3899 грн).

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