Польский злотый подешевел к гривне после максимума
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел вслед за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 16 июня 2025 года установлен на таком уровне: 11,1581 гривен за 1 злотый (-0,1109 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,95 гривен и продают по 11,25 гривен. Курс упал на 5 копеек.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро упал после исторического максимума.
Официальный курс на 16 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,4466 гривен за 1 доллар (-0,0414 грн).
Официальный курс евро составит 47,6926 гривен за 1 евро (-0,3899 грн).
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