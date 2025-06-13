Польский злотый подешевел к гривне после максимума

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел вслед за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 16 июня 2025 года установлен на таком уровне: 11,1581 гривен за 1 злотый (-0,1109 грн).

bank.gov.ua На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,95 гривен и продают по 11,25 гривен. Курс упал на 5 копеек.