Польський злотий подешевшав до гривні після максимуму
Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав слідом за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 16 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,1581 гривень за 1 злотий (-0,1109 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,95 гривень і продають по 11,25 гривень. Курс упав на 5 копійок.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Курс євро впав після історичного максимуму.
Офіційний курс на 16 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4466 гривень за 1 долар (-0,0414 грн).
Офіційний курс євро становитиме 47,6926 гривень за 1 євро (-0,3899 грн).
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