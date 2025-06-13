Польський злотий подешевшав до гривні після максимуму

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав слідом за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 16 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,1581 гривень за 1 злотий (-0,1109 грн).

bank.gov.ua На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,95 гривень і продають по 11,25 гривень. Курс упав на 5 копійок.